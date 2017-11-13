Путин заявил о восстановлении отношений с Турцией (ВИДЕО)

Отношения Москвы и Анкары можно считать восстановленными практически в полном объеме, заявил президент Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

По словам российского лидера, за первые восемь-девять месяцев текущего года товарооборот вырос более чем на треть после падения в 2016-м.

Президент добавил, что с Турцией ведется работа практически по всем направлениям, в том числе по урегулированию сирийского кризиса. Путин отметил позитивный эффект, который приносит оперативное обсуждение странами текущих вопросов.

Он также поблагодарил Эрдогана за визит.

«Действительно, мы с вами совсем рядом, как вы сказали, час с небольшим всего полета», — констатировал глава государства.

Президент Турции, в свою очередь, обратил внимание на двустороннее сотрудничество в решении региональных вопросов. Эрдоган подчеркнул, что отношения Москвы и Анкары в политической, военной и торговой сферах развиваются «с каждым днем все больше». Он добавил, что контакты на высшем уровне осуществляются все чаще, и выразил уверенность в том, что нынешняя встреча будет продуктивна.

После общения в узком составе у президентов запланировано расширенное заседание. Затем главы государств, как ожидается, выступят с заявлениями для прессы.

Путин прибыл в Сочи на один день специально ради переговоров с Эрдоганом.

Кризис в отношениях двух стран возник после того, как в 2015 году турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24.

Самолет участвовал в антитеррористической операции. Пилота, который успел катапультироваться, убили боевики, обстрелявшие его с земли.

После этого Москва ввела в отношении Анкары санкции, предполагающие, например, запрет на чартерные перевозки.

В 2016-м Эрдоган извинился за инцидент. Тогда Россия стала снимать ограничения и начался процесс нормализации торгово-экономических связей.

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