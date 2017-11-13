Путин запугал Трампа: разведка США в панике

Президент России Владимир Путин запугал американского лидера Дональда Трампа.

Такими опасениями в эфире телеканала СNN поделились экс-директор ЦРУ Джон Бреннан и бывший глава Национальной разведки Джеймс Клэппер после того, как Трамп сказал, что считает, что Путин был искренен, отрицая вмешательство России в выборы в США в прошлом году.

«Думаю, что Трамп — неважно по какой причине — или запуган Путиным и боится того, что он может сделать, или боится того, к каким результатам может прийти расследование», — сказал Бреннан.

«Если говорить о том, что делает Трамп в отношении русских, то это или наивное неведение, или страх». — добавил он.

Клэппер в свою очередь заявил, что зарубежные лидеры способны манипулировать президентом США.

«Думаю, и китайцы и русские считают, что они могут использовать его в своих целях», — выразил уверенность он.

Кроме того, Клэппер предположил, что отрицание Трампом российского вмешательства на выборах «представляет опасность для страны».

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