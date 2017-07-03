Путин выразил соболезнования в связи с ДТП в Баварии

Сегодня, 3 июля, президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крупным ДТП в Баварии. Телеграмма с соболезнованиями направлена федеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и премьер-министру Баварии Хорсту Зеехоферу, сообщает сайт Кремля.

«Примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий дорожно-транспортного происшествия в Баварии, — отметил российский президент. — Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Как сообщало EADaily, сегодня утром автобус с туристами из Саксонии направлялся в баварский Нюрнберг и попал в ДТП возле населенного пункта Мюнхберг. Жертвами катастрофы стали в общей сложности 18 человек, судьбу которых поначалу не удавалось установить.