Путин встретился с китайским лидером Си Цзиньпином в Кремле

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина, который находится с визитом в Москве.

Лидеры встретились в гербовом зале первого корпуса Кремля. С улыбками они обменялись рукопожатиями, которые фиксировали российские и китайские фотокорреспонденты.

В дальнейшем на вечер понедельника у Путина и Си Цзиньпина запланирован неформальный обед.

Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом.

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