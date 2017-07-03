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Путин встретился с китайским лидером Си Цзиньпином в Кремле

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Путин встретился с китайским лидером Си Цзиньпином в Кремле | Русская весна

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина, который находится с визитом в Москве.

Лидеры встретились в гербовом зале первого корпуса Кремля. С улыбками они обменялись рукопожатиями, которые фиксировали российские и китайские фотокорреспонденты.

В дальнейшем на вечер понедельника у Путина и Си Цзиньпина запланирован неформальный обед.

Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499102847

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