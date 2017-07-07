Россия 

Путин указал Трампу на несправедливость санкций

0 коментариев
Путин указал Трампу на несправедливость санкций | Русская весна

Обсуждать честную торговлю в условиях санкций невозможно.

Об этом, как сообщил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, шла речь на первом рабочем заседании саммита Группы двадцати, который сегодня начал свою работу в Гамбурге.

«Санкции — не наша история, это история тех стран, которые ввели их против России, — подчеркнул Орешкин. — И во время панельной сессии президент России Владимир Путин указал президенту США Дональду Трампу на то, что невозможно обсуждать честную торговлю в условиях, когда некоторые страны вводят ограничительные меры».

По словам Орешкина, это был ответ нашего лидера своему американскому коллеге.

«Когда выступал президент России, он немножко, так скажу, „вернул” президенту Трампу: сказал, что президент США говорит о справедливости в международной торговле, при том, что есть финансовые ограничения, есть торговые ограничения», — рассказал Орешкин, отвечая на вопросы журналистов.

И добавил, что сторонником свободы мировой торговли выступил также председатель КНР Си Цзиньпин.

Орешкин напомнил, что с октября 2016 года США вводили торговые ограничения примерно 30 раз. При этом Россия в этом списке находится на нижних позициях.

Читайте также: МОЛНИЯ: РФ и США создают канал для коммуникации по Украине — без Украины

По материалам: http://rusvesna.su/news/1499455653

Другие новости:

k2c5iu_1476859203

Украина озвучила пять пунктов, по которым не намерена уступать на «нормандских» переговорах

0
ds7kgi_1467219362

«Весь мир устал не от Украины, а от России», — Гройсман

0
f5rv8l_1483454883

Украинскую телеведущую травят за «тост с Путиным» и слова о русском народе (ВИДЕО)

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *