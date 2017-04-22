Путин: Сохранение идентичности народов РФ — приоритет российского государства
Российское государство придаёт приоритетное значение сохранению идентичности и самобытности каждого народа. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телеграмме, адресованной участникам и гостям съезда народов Татарстана.
«Подчеркну, государство придаёт приоритетное значение вопросам сохранения идентичности и самобытности каждого народа, укреплению мира, межнационального и межрелигиозного согласия в стране», — говорится в телеграмме, размещённой на сайте Кремля.
По словам Путина, дальнейшее развитие обязательно получат программы по поддержке национальных языков, школ, культурных и образовательных центров. Кроме того, будут воплощаться в жизнь просветительские, межрегиональные, международные проекты.
Глава государства также выразил уверенность в том, что для данной работы необходимы совместные усилия органов государственной власти, институтов гражданского общества, научных и экспертных кругов.
Ранее Владимир Путин заявил, что циничное отношение к истории ведёт к разобщению народов.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492855306