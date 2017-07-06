Путин: Санкции — это скрытая форма протекционизма

Президент России Владимир Путин заявил, что протекционизм стал новой нормой, а его скрытой формой являются санкции.

При этом он отметил, что прежние и привычные экономические модели исчерпали себя, а санкции стали односторонним и политически мотивированным механизмом.

«Перед нами стоят действительно масштабные задачи. Прежние экономические модели практически исчерпали себя, протекционизм превращается в норму, а его скрытой формой становятся односторонние, политически мотивированные санкционные ограничения в торговле и инвестициях», — говорится в его статье в немецкой газете Handelsblatt в преддверии саммита G20 в Гамбурге на этой неделе.

По мнению российского президента, G20 только сообща сможет преодолеть такие дисбалансы.

Он добавил, что вводимые санкции не только являются неэффективными и бесперспективными, но и нарушают принципы взаимодействия в интересах всего мира, которые продвигает «двадцатка».

То есть G20, используя санкционные ограничения в торговле и инвестициях, нарушает собственные принципы.

«Уверен, только открытые, основанные на единых нормах и стандартах торговые связи стимулируют рост глобальной экономики, способствуют поступательному развитию межгосударственных отношений. Как это и заложено в основах деятельности Всемирной торговой организации», — написал Путин.

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