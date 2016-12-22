Путин: Россия сейчас сильнее любого агрессора

Президент Владимир Путин заявил, что Россия сейчас сильнее любого потенциального агрессора. Об этом он сказал на заседании коллегии Минобороны.

При этом глава государства отметил, что расслабляться не стоит, так как ситуация может измениться.

«На сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора, любого. В то же время я хотел бы обратить внимание на то, что если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться с учётом скорости происходящих в мире событий», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что необходимо отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно у российских границ.