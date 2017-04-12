Путин: Россия готова вернуться к меморандуму по Сирии

Президент России Владимир Путин во время встречи с госсекретарём США заявил о готовности России вернуться к меморандуму по предотвращению инцидентов в Сирии в случае, если США подтвердят цель борьбы с терроризмом.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с Рексом Тиллерсоном.

Ранее сообщалось, что переговоры Лаврова и Тиллерсона продлились пять часов. Встреча Путина и Тиллерсона продлилась почти два часа.

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