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Путин: Россия готова вернуться к меморандуму по Сирии

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Путин: Россия готова вернуться к меморандуму по Сирии | Русская весна

Президент России Владимир Путин во время встречи с госсекретарём США заявил о готовности России вернуться к меморандуму по предотвращению инцидентов в Сирии в случае, если США подтвердят цель борьбы с терроризмом.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с Рексом Тиллерсоном.

Ранее сообщалось, что переговоры Лаврова и Тиллерсона продлились пять часов. Встреча Путина и Тиллерсона продлилась почти два часа.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492019842

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One thought on “Путин: Россия готова вернуться к меморандуму по Сирии

  • 12.04.2017 at 22:37
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