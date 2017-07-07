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Путин рассказал подробности переговоров с Трампом

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Путин рассказал подробности переговоров с Трампом | Русская весна

Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил на первой встрече с президентом США Дональдом Трампом ситуацию на Украине и в Сирии, борьбу с терроризмом и кибербезопасность.

«У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности», — сказал Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499447766

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