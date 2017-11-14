Россия 

Путин рассказал о встрече с Эрдоганом

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Путин рассказал о встрече с Эрдоганом | Русская весна

Встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом проходят оперативно, без бюрократии и лишних квазидипломатических процедур, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров.

Российский лидер подчеркнул, что переговоры были продуктивными.

«У нас сложилась очень хорошая практика делового неформального обмена мнениями, корректировки наших планов и подведения итогов предыдущей работы. Встречи эти проходят очень оперативно, незабюрокрачено, без всяких лишних квазидипломатических процедур, но на мой взгляд, очень результативно», — сказал Путин.

Он добавил, что такая практика будет продолжена.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510604412

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