Путин рассказал, как добиться успеха

Президент России Владимир Путин рассказал, какие качества ведут человека к успеху, отметив среди них трудолюбие, целеустремленность и любовь к Отечеству.

Путин в пятницу в Кремле вручил золотые звезды Героя труда пятерым россиянам, среди которых худрук московского театра «Современник» Галина Волчек и экс-глава Татарстана Минтимер Шаймиев.

«Мы видим, что наши сегодняшние лауреаты награжденные, люди совершенно разные, ну совсем разные — по профессиям, по жизненному опыту, пути, который они в жизни прошли.

Но есть нечто, что объединяет всех — талант у каждого присутствует, трудолюбие, целеустремленность и любовь к Отечеству. Все это вместе ведет к успеху. Большое вам спасибо», — сказал Путин на церемонии награждения.

Медали также получили слесарь-монтажник «Севмаша» Алексей Иванов, главврач краснодарской больницы Владимир Порханов и лесничий из Якутии Варвара Устинова.

Звание «Герой труда» в России появилось в 2013 году. В прошлом году награды удостоились депутат Госдумы Иосиф Кобзон, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, старший чабан агрокооператива «Цокто-Хангил» Далай Гунгаев, гендиректор, генеральный конструктор Опытного конструкторского бюро «Новатор» Павел Камнев, учитель муниципального Лицея математики и информатики Саратова Людмила Корнилова.

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