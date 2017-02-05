Путин: прыжки «украинской жабы» — попытки выбить деньги (ВИДЕО)

Самая горячая точка в Европе сейчас — Украина. В ходе гражданской войны — обострение с большим количеством жертв.

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) при поддержке батальонов националистов ведут наступление на позиции республик Донецка и Луганска.

Наступающие гордятся своим открытием в военной тактике, которое они сами называют «жабьими прыжками», — это когда бойцов выгоняют из насиженных окопов и блиндажей в атаку, чтобы продвинуться хоть чуть-чуть вперед, а потом еще прыжок. Но выходит, что закрепляться приходится уже в чистом поле.

Потери поэтому высокие. Стратегически такая тактика бесперспективна, но на словах наступление вроде идет, и жертв много, что в циничной шкале Порошенко хорошо, потому что отвечает его главным целям, — это деньги, расположение со стороны США и подавление оппозиции внутри страны.

Именно эти три причины обострения боевых действий на Украине и назвал президент Путин на пресс-конференции в ходе своего визита в Венгрию. Почему «жаба» начала прыгать сейчас?

«Первая причина заключается в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги, которые лучше всего вышибать из Евросоюза, отдельных стран Европы, Соединенных Штатов и международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии», — отметил глава российского государства.

«Вышибать деньги» — точное выражение Путина. Именно этим и занимается Порошенко. Поэтому-то чем больше мерзлых трупов его солдат, тем жалостливее он сам может себя представить, прося подаяние или еще раз в долг.

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«Второе, как мы знаем, в ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах действующая украинская власть заняла одностороннюю позицию по поддержки одного из кандидатов. Более того, некоторые олигархи наверняка с одобрения политического руководства финансировали этого кандидата или эту кандидатку, если сказать более точно. Теперь им надо наладить отношения с действующей администрацией, и тоже через конфликт это всегда лучше, всегда удобнее, легче втянуть действующую администрацию в решение украинских проблем и наладить таким образом какой-то диалог», — уверен Путин.

Вмешательство Украины в сотрудничестве с американскими спецслужбами в избирательную кампанию США тянет на новый Watergate.

«Третья причина — внутриполитическая. На фоне явных неудач в сфере экономической, социальной политики активизировалась оппозиция, ее нужно заткнуть, нужно мобилизовать вокруг действующего руководства население. Эта задача тоже достигается легче на фоне возобновления какого-то конфликта», — отметил Владимир Путин.

Действительно, в условиях, когда киевской власти похвастать просто нечем, врать приходится все больше, мол, русские армия опять напала на нас, убивают!

Создание мира другой реальности в Киеве сегодня поставлено на поток. Недавно, например, утвердили эмблему и лозунг предстоящего на Украине конкурса «Евровидение». Это бусы с неповторяющимися шарами. И два слова: «Уважать разнообразие». Лицемерно на фоне свежего запрета на ввоз русских книг, агрессивного притеснения на Украине русского языка, стремления подавить несогласных с госпереворотом военной силой, вот на войну и тянет.

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«Есть еще одно соображение. Думаю, что сегодняшняя украинская власть не готова вообще к реализации «Минских соглашений» и ищет повод для того, чтобы отказаться от их исполнения. И этому тоже способствовало бы развитие конфликта. Очень рассчитываю на то, что здравомыслящие силы в самой Украине, а также те, кто заинтересован в решение вопросов подобного рода политическими средствами, не позволят развиваться ситуации на юго-востоке Украины по наихудшему сценарию, а наоборот, сосредоточат все свое внимание и усилия для того, чтобы исполнять «Минские соглашения», — заявил российский президент. «Здравомыслящих» в Киеве не очень-то и слышат.

Дмитрий Киселев