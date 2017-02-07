Россия 

Путин провел телефонные переговоры с Меркель

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Путин провел телефонные переговоры с Меркель | Русская весна

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора высказались за незамедлительное восстановление режима прекращения огня в Донбассе, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Президент России и канцлер ФРГ высказались в пользу незамедлительного восстановления режима прекращения огня и поддержали в данном контексте усилия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — говорится в сообщении.

«Владимир Путин привлек внимание А. Меркель к данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также к заявлениям официальных представителей Киева, свидетельствующим о попытках украинских силовиков военным путем изменить ситуацию на линии соприкосновения в свою пользу. Налицо явное стремление киевских властей сорвать реализацию минских договоренностей, а также использовать „нормандский формат“ для прикрытия своих деструктивных шагов», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486466513

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