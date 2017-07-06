Путин протестировал отечественный лимузин «Кортеж»

Президент России Владимир Путин протестировал новейший отечественный лимузин, разработанный в рамках проекта «Кортеж».

Об этом журналистам рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Владимир Путин уже ознакомился с проектом, видел разные его этапы», — цитируют Мантурова «Известия».

Министр добавил, что президент ездил на автомобиле, который носит название «прототип А», и остался доволен разработкой.

Именно такие автомобили получит Федеральная служба охраны (ФСО) уже в конце текущего года.

Проект «Кортеж» предусматривает создание автомобилей для первых лиц РФ. Разработано четыре типа машин: лимузин, седан, внедорожник и минивэн.

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