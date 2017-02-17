Путин прокомментировал массовую отставку губернаторов

Президент РФ Владимир Путин назвал ротацию в губернаторском корпусе совершенно естественным процессом и выразил уверенность, что покинувшие свой пост главы регионов смогут приложить свои силы на других участках работы.

Накануне вечером Путин встретился с ушедшими в отставку главами Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей.

«Ротация — это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы», — сказал Путин.

Он поблагодарил их за проделанную работу, отметив, что регионы за это время изменились в лучшую сторону.

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