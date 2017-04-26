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Путин пошутил про женщин в клубах (ВИДЕО)

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Путин пошутил про женщин в клубах (ВИДЕО) | Русская весна

Президент России Владимир Путин в шутку поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву провести воспитательную беседу с главой Минкультуры Владимиром Мединским по поводу концепции развития сельских клубов.

«Нам показалось важным, чтобы дом культуры в большом селе представлял собой место, где можно провести семейный досуг, культурно провести время всей семьей. Это большой зал с огромным телевизором, где мужчины могут посмотреть хоккей, например. Вместе интереснее, чем дома смотреть», — рассказал Мединский на встрече Путина с членами правительства.

«Вместе интереснее, но почему только с мужчинами?- удивился президент. — Дмитрий Анатольевич, проведите воспитательную работу».

Мединский в ответ пояснил, что для женщин «наверху есть место, где можно побеседовать с подругами, есть большая библиотека, зал для занятий хореографией детей, гимнастический зал, настольный теннис».

Накануне Медведев сообщил на форуме «Единой России» «Культура — национальный приоритет», что в 2017 году власти выделят из бюджета на строительство и ремонт сельских домов культуры почти три миллиарда рублей. На эти средства планируется построить около 100 новых клубов.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493227087

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