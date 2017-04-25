Россия 

Путин пообещал надавить на курс рубля

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Путин пообещал надавить на курс рубля | Русская весна

Правительство России «не заинтересовано в чрезмерном укреплении рубля» и готовит варианты давления на его курс. Об этом во вторник на встрече с бизнесменами Ярославской области заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, власти отслеживают стабильность рубля практически «в ежедневном режиме», так как это является «одним из ключевых вопросов».

Руководитель одного из предприятий поделился с Путиным своими опасениями по поводу того, что рубль становится слишком сильным, приближаясь к 55 за доллар, что может ударить по экспорту его компании.

«Ваши озабоченности нам понятны, мы их постоянно тоже обсуждаем и ищем рыночные меры влияния на эти процессы», — ответил Путин. Он добавил, что сфера валютного рынка «поддается регулированию», но действовать «нужно аккуратно».

«Граждане заинтересованы в сильном рубле, чтобы покупать импорт, но первично производство», которое дает населению рабочие места, заявил Путин. Он не уточнил, какие именно меры воздействия на курс готовятся.

По материалам: http://rusvesna.su/economy/1493145167

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