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Путин поговорил с Кадыровым о нападении на часть Росгвардии в Чечне

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Путин поговорил с Кадыровым о нападении на часть Росгвардии в Чечне | Русская весна

В Кремле состоялась рабочая встреча президента Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова. В ходе беседы они обсудили вопросы безопасности и развитие региона, сообщается на сайте Кремля.

Путин напомнил Кадырову о нападении на часть Росгвардии в ночь на 24 марта. По его словам, атака свидетельствует о том, что «не все вопросы еще решены». Глава Чечни ответил, что в плане безопасности республика находится на хорошем счету, поскольку нет серьезных угроз террористической направленности и отсутствует уличная преступность.

В марте боевики совершили налет на подразделение Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурская. Погибли шестеро бойцов федеральной службы, еще трое получили ранения. Все члены банды были уничтожены, у них нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двоих были муляжи поясов смертника.

«Нет сомнений в том, что бандиты намеревались совершить резонансные теракты с использованием оружия, если бы им удалось его добыть и уйти живыми», — отметил тогда Кадыров.

Ответственность за атаку взяла на себя ИГИЛ*.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация

По материалам: http://rusvesna.su/news/1492661806

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