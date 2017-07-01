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Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров

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Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров | Русская весна

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России реестра чиновников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию, соответствующий документ опубликован в субботу на портале официальной правовой информации.

Закон предусматривает создание реестра, куда будут включаться сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

В него могут попасть уволенные сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, федеральной противопожарной службы, органов внутренних дел, таможенного органа, военнослужащие, государственные гражданские и муниципальные служащие, лица, замещающие государственные должности, работники Центробанка, должностные лица госкорпораций, Пенсионного фонда и другие. Обязанность по включению уволенного за коррупцию сотрудника в реестр ляжет на его работодателя.

Реестр коррупционеров будет размещаться в государственной информационной системе в области госслужбы в интернете.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1498930774

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