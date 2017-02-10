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Путин: Отношения России и США сильно деградировали, их надо восстанавливать

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Путин: Отношения России и США сильно деградировали, их надо восстанавливать | Русская весна

Отношения РФ и США нуждаются в восстановлении после периода деградации, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Словении в Москве.

«Российско-американские отношения за предыдущие лет пять особенно сильно деградировали, и, конечно, они нуждаются в восстановлении в интересах как российского, так и американского народа», — заявил Путин.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486741097

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