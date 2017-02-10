Путин: Отношения России и США сильно деградировали, их надо восстанавливать

Отношения РФ и США нуждаются в восстановлении после периода деградации, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Словении в Москве.

«Российско-американские отношения за предыдущие лет пять особенно сильно деградировали, и, конечно, они нуждаются в восстановлении в интересах как российского, так и американского народа», — заявил Путин.