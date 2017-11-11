Путин: «Отношения между Россией и США не вышли из состояния кризиса»

Президент РФ Владимир Путин считает отсутствие своей отдельной встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите АТЭС свидетельством продолжающегося кризиса в отношениях двух стран.

«Это говорит о том, что отношения между Россией и США пока не вышли из состояния кризиса», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Мы готовы к тому, чтобы перевернуть эту страницу и пойти дальше, смотреть в будущее, решать проблемы, в которых заинтересован и народ США, и народ РФ, думать о том, чтобы наполнить конкретным серьезным содержанием наши экономические связи», — подчеркнул он.

Путин также отметил, что его американский коллега Дональд Трамп в ходе встреч ведет себя в высшей степени доброжелательно и корректно, он воспитанный и комфортный для совместной работы.

«Не знаю про привычки, мы мало знакомы. Президент США ведет себя в высшей степени корректно, доброжелательно», — сказал журналистам Путин, отвечая на вопрос, сталкивался ли он со знаменитым рукопожатием Трампа.

«Он воспитанный человек и комфортный в общении для совместной работы», — добавил российский президент.

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