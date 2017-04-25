Путин: Отказ Украины от военно-технического сотрудничества позволил создать новую отрасль производства в России (ВИДЕО)

Отказ Украины от военно-промышленного сотрудничества с Российской Федерацией не только положительно сказался на общем промышленном потенциале России, но и привел к созданию принципиально новой отрасли.

Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

В частности, как напомнил российский лидер, до 2014 года Россия приобретала на Украине корабельные двигатели для нужд военно-промышленного комплекса. После распада межгосударственной кооперации российский ВПК был вынужден заняться импортозамещением.

«Мы были вынуждены заняться импортозамещением. И, откровенно говоря, это пошло нам на пользу с технологической точки зрения. Потому что за это время — с декабря 2014 года и по сегодняшний день — нами создана фактически новая научная отрасль и новая отрасль производства», — сказал он во время заседания Военно-промышленной комиссии.

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