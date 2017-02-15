Путин, отдай пенсию — пожалуйста.

Здравствуй, Владимир Путин.

В первых строках своего открытого письма, сообщаю, что буду, обращаться к тебе и в дальнейшем на ты, и без всяких формальностей.

Так как родился на год раньше тебя 30.08.1951года и даже по всем религиозным канонам имею право говорить тебе ты.

Ты Владимир Путин, духовно мораль психологический урод!

Да, да, да и если считаешь это оскорблением, можешь вызвать меня один на один, я всегда буду рад, как раньше, в далёкие шестидесятые получить себе, или дать тебе в бубен.

Если президенту получать неудобно, согласен подождать, когда твой тяжкий срок «на галерах» закончится.

Постараюсь до того времени, не помереть с голоду от непомерно большой и щедрой пенсии в 14 479 рублей начисленной мне за работу на Крайнем Севере за 29 лет 9 месяцев 14 дней рабочего стажа. Не считая ещё и (трудовой стаж в кооперативах в девяностые годы, так как в те годы, кооперативы редко отчисляли налоги в ПФР).

Кстати, и эта вопиющая несправедливость к людям пенсионного возраста и побудила меня взяться за перо (клаву), что бы написать это письмо и высказать свою точку зрения – и обсудить её с народом.

Почему ты Владимир духовно морально психологический урод?!!!

Да потому что народ, которым ты руководишь, живёт в нищете, на жалкие гроши, которая называется пенсией и зарплатой. Зарплаты на Крайнем Севере в основном от 15 000 рублей до 25 000 рублей теперь тоже нищенские.

Владимир, ну не может быть президент человеком духовным, высоко моральным, и психологически здоровым, у которого домашние животные, живут гораздо лучше, чем его народ. И совесть его не мучает, и лицо его от сытой полноты лосница, как масленичный блин.

Посмотри в новостях за 13 февраля, там женщина плачет, получив получку 8 000 рублей, а за квартиру ей прошёл счёт 5 000 рублей.

Владимир, а сколько ещё плачет людей в России от нищеты, беззакония и безысходности, которых не показали!

Официально двадцать миллионов нищих, вполне достаточно и безработных.

А ты Владимир, когда нибудь жируя на даче в Сочи задумывался, так от чего, так безбожно пьют в стране, в которой ты Вова президент!

А пьют в России от того, что страна не в прогрессе (процветании) Вова, а в глубоком регрессе (упадке).

Люди в этой царящей нищете просто не могут себя реализовать, воплотить в жизнь свои мечты.

Ты же со своим безмозглым правительством воруешь у людей годы, и годы плодотворной жизни.

…и довёл уже страну до того, что у жителей, хватает денег только на «Боярышник». Кстати, про это пел замечательный бард вот совпадение, но Владимир Высоцкий.

Неуклонно растёт преступность, наркомания, десять регионов официально зацвели ВИЧ инфекцией.

Вот совершенно не понятно, разве психологически нормальный человек может поставить такого тупого председателя правительства РФ Медведева Ф.Д. — просто сравни его с господином Столыпиным.

А с такими бывшими министрами, тупыми и бездарными, которые были, а именно, как: Улюкаев, Сердюков, Фурсенко, Мединский, Голикова, да и нынешние министры тоже интеллектом не блещут.

Россия показателей 1913 года ни когда не достигнет!

Обрати своё внимание на промышленность РФ:

Автомобильная промышленность в анусе.

Медицина, образование и культура России в той же дырочке, где и автомобильная промышленность, (лечиться, учить своих отпрысков и культурно образовывать, вся власть предпочитает за рубежом).

Химическая, лёгкая, электронная промышленность – совершенно правильно Вы все догадались, там же где и образование, медицина и культура, (просто, посмотрите, на марку своего компьютера).

Постоянное удорожание промышленных товаров и продуктов питания, всех услуг и энергоносителей.

Можно и дальше бесконечно продолжать, где Россия «впереди» планеты всей, на 50 и 60 местах.

Всё законодательство России – это просто «Политические проститутки» — как писал великий — Владимир, но опять не Путин, а Ленин.

Ну, на эту тему Владимир примеров много: Сердюков с Васильевой, воровство и взятничество на строительстве «Космодрома» с голодными забастовками, знаменитая арена «Зенит», деньги полковника Захарченко:

«Деньги из России выкачивают миллиардами. А такие «полковники» — обслуживающий персонал».

Просто в стране России, которой управляешь ты Владимир просто во всех сферах один большой бардак!

Возражения принимаются! Но, с общим бардаком я бороться не собираюсь.

Просто Владимир, верни мне мои честно заработанные деньги, то есть – пенсию. Ради чего я и взялся сегодня за перо (клаву).

Первый вопрос. Почему с моего стажа вычли 10 лет, по решению лодырей депутатов, которые многие даже никогда не бывали на Крайнем Севере.

Так с 1 января 2002 года исчисления пенсии год за полтора убрали.

Я считаю, что это сделано не законно, и весь северный стаж заработанный до этого идиотского решения, до 1 января 2002 года должен насчитывать год, за полтора.

Так у меня Российское государство украло 10 лет рабочего стажа.

Закон, обратной силы не имеет, но только не в России и СССР. Хрущову надо было расстрелять валютчиков, так три раза переделывали закон, но расстреляли.

А чем Владимир ты отличаешься от Хруща? Решили убрать год, за полтора с северян, и убрали всё, под корень.

Второй вопрос. Почему по закону, как мне объяснили в отделении Ноябрьского ПФ, не входит стаж периода работы в Кооперативе, если кооператив по городу был зарегистрирован и в архиве тоже данные есть, но в ПФР зарегистрирован не был.

Чем виноваты трудяги, которые готовы были работать, хоть на чёрта, лишь бы накормить детей!!!

Так сердобольное государство у меня украло ещё примерно лет десять.

Ну вот, 10 лет северного стажа + 10 лет северного стажа и того = 20 лет.

20 лет + 29 лет 9 месяцев 14 дней = примерно 49 лет 9 месяцев 14 дней.

А что придумали, доживающие в ПФР Рф, это же только конченный маразматик может придумать такое начисление пенсии по трудовому стажу. Когда, весь отработанный стаж вообще не учитывается!

Отработал к примеру, на Крайнем Севере 15 лет, имеешь право уйти на пенсию на 5 лет раньше, то есть в 55 лет, просто замечательно, но потом твой средний заработок усредняют по обще Российскому умножают на коэффициент 1.7 это для северян, а для большой земли коэффициент ещё меньше.

Так что оформил пенсию иди, и нищенствуй, не важно, сколько лет ты отработал на родное государство, хоть на большой земле, хоть на Крайнем Севере.

Конечно, ты Владимир на Северах был только на экскурсии, и плетевозы, трубовозы с «Ураганами» по зимникам не водил, поэтому так тебе легко работягам резать северный стаж работы.

Да, ты же у нас раЗвеДчик! Молодец, военных не забываешь и пенсии у них достойные. Ну, ворон — ворону глаз не выклюет.

Володя, вот оказия, какая! Мне тоже пришлось служить в ГДР. Ну ты помнишь, ГСВГ в Кведлинбург, Бург. Да, хорошее было время! ГДР тогда называли страной – дождей, леблядей, велосипедов.

Я, как и многие был, очень заядлым раЗвеДчиком. По гаштетам и немкам.))

Вот Володя положи руку, куда тебе удобно и скажи честно. Ведь мы в России ни когда так хорошо жить не будем, как жили немцы в ГДР.

Пока правишь Ты! А может и вообще никогда.

Да Володя, что греха таить, тебя всю жизнь подталкивали под ту точку опоры, которую сейчас очень многие лижут.

ГДР, это самое тёплое и хлебное место было для офицеров славной Советской Армии. Они там прям упахивались, особенно особисты. Строча доносы на солдат и офицеров. А разведка в ГДР «Штази» была одна из ведущих разведок мира, и почему-то кажется, они без тебя неплохо обходилась.

Потом Ленинград, при Собчаке было и сытно и безопасно.

И вот он миг – Президентское кресло!

Какой Север, какое к чёрту строительство компрессорных станций, нефти и газопроводов, какая геология. Да, Вова! Ты выбрал верный путь.

Да — Владимир, как сослуживец – земеля, если что-то, там и где-то у тебя осталось порядочного, верни мне мою заработанную честным трудом достойную пенсию!

Просто, пусть остолопы из ПФР РФ, не мудрствуя лукаво, возьмут мой стаж который примерно составляет 49 лет 9 месяцев 14 дней, мой средний заработок в бурении за 6 лет, который составляет 986 рублей 44 коп. и не делят на средний заработок всей России, а начислят мне мою пенсию. А коэффициент 1.7 пусть вставят себе, куда им нравится!

И не вешай ты, на всех форумах молодёжи лапшу на уши! Расскажи честно и подробно, как государство насчитывает пенсии и что их ждёт нищенская старость. Расскажи, что правящая верхушка относится к молодому населению страны, видит в них пушечное мясо и рабочую силу.

А то вот так, как я и многие доживающие, будут надеяться на светлое будущее, а окажутся в старости в нищете!

Ты Владимир, в паре с Димой много очень нужных и жизненно необходимых дел для страны натворил, сделанное вами можно долго перечислять, например: Олимпиада в Сочи, чемпионат мира для кривоногих футболистов России, развал жилищной коммунальной сферы, ворьё всю страну растащили по домам, и обдирают Россиян до нитки и много, много других славных дел.

«Пир, во время чумы!» — как не печально, но это сейчас Россия!

Писатель России Геннадий Бедокур.

Уд.2301

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110006/17194/-