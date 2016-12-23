Вопрос президенту РФ Владимиру Путину от журналиста из турецкого филиала агентства Sputnik был посвящен ситуации в Сирии и российско-турецким отношениям. «Когда Россия и Турция после кризиса 2015 года снова начали взаимодействие, на фоне ситуации в Алеппо произошло убийство посла России в Анкаре. Удастся ли России и Турции противостоять попыткам разрушить российско-турецкие отношения?» — спросил коллега из Турции.

«Думаю, что это было покушение на российско турецкие отношения, — сказал Путин. — Я сначала скептически относился к тезису, что наш самолет (бомбардировщик Су-24 — прим. EADaily ) был сбит людьми, которые хотели навредить нашим отношениям. Но сейчас я начинаю менять мнение. Проникновение деструктивных элементов в турецкие силовые структуры есть, это есть по факту. Это не помешает развитию наших отношений, потому что мы понимаем их важность и будем их развивать».

«Нам удавалось в последний год находить компромиссы, я рассчитываю, что и в будущем будем их находить, — пояснил Путин. — Огромную роль по урегулированию в Алеппо сыграли президент Турции и президент Ирана. Но без нашего участия это было бы невозможно. Это сотрудничество в трехстороннем формате сыграло решающую роль по урегулированию ситуации в Алеппо без боевых действий. Мы тысячами выводили людей, речь идет от 100 тыс. человек. Это крупнейшая в современном мире международная гуманитарная акция. И разумеется, это было бы невозможно без доброй воли правительства президента Башара Асада.

В будущем я, конечно, не забывал бы об интересах других стран региона — Египта, Иордании, об интересах других держав, в частности, интересах США.

Что касается сирийского урегулирования, то следующим этапом должно быть соглашение о прекращении огня на всей территории Сирии и практические переговоры по политическому урегулированию. Мы предложили Астану, с этим все согласны. Очень надеюсь, что эту работу удастся поставить на практические рельсы».