Путин оценил надежность новейшей ракеты X-101 

Ракетная система Х-101, примененная в Сирии, показала высокую степень надежности, заявил президент России Владимир Путин.

По информации Минобороны, стратегические бомбардировщики Ту-95МС, взлетев с аэродрома Энгельс в Саратовской области, в среду нанесли удар ракетами Х-101 по объектам боевиков ИГИЛ* на границе сирийских провинций Хама и Хомс.

«Что касается применения наших вооружений, в том числе в борьбе с террористами Сирийской Арабской Республики, хочу поблагодарить и военных, и конструкторов-разработчиков одной из наших новейших систем ракетных Х-101. Ее применение, эта ракета показала очень высокую степень надежности», — сказал Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Как отметил российский лидер, «это действительно самое современное оружие, высокоточное, большой мощности, с приличной дальностью».

«Вооружения такого уровня, такого класса и должны быть в центре нашего внимания, в центре внимания оборонного ведомства и промышленных наших предприятий оборонного комплекса», — подчеркнул Путин.

Х-101 — новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражения целей — до 4,5 тысячи километров. Ракеты могут снаряжаться ядерной боевой частью.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.