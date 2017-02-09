Путин обсудил с Совбезом России ситуацию в Донбассе

Ситуация в Донбассе обсуждалась на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России, была подчеркнута важность полного отвода тяжелых вооружений от линии разграничения в Донбассе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ходе совещания обсуждались текущие социально-экономические вопросы внутрироссийской повестки дня, затрагивалась также ситуация на линии разделения на юго-востоке Украины. Была выражена обеспокоенность сохраняющейся напряженностью, подчеркнута важность полного отвода тяжелых вооружений», — сказал Песков.

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В оперативном совещании Совбеза РФ приняли участие глава Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов.