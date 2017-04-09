Россия 

Путин обсудил действия США в Сирии с лидером Ирана

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Путин обсудил действия США в Сирии с лидером Ирана | Русская весна

Сегодня состоялась телефонная беседа Владимира Путина и Хасана Роухани, сообщает официальный сайт президента России.

Владимир Путин выразил признательность за соболезнования в связи с терактом 3 апреля в метро Санкт-Петербурга.

Кроме того, главы государств обсудили ситуацию в Сирии. И Путин, и Роухани назвали агрессивные действия США против суверенного государства недопустимыми и квалифицировали их как нарушение норм международного права. 

Оба лидера высказались за объективное, непредвзятое расследование всех обстоятельств инцидента с химическим оружием 4 апреля в сирийской провинции Идлиб.

Был обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося 27–28 марта 2017 года официального визита Х. Роухани в Россию.

Особое внимание было уделено ключевым аспектам двустороннего взаимодействия на антитеррористическом треке, выражена готовность к его дальнейшему углублению в целях обеспечения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

Как сообщала «Русская Весна», сегодня состоялась телефонная беседа Хасана Роухани с Башаром Асадом.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1491745330

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One thought on “Путин обсудил действия США в Сирии с лидером Ирана

  • 09.04.2017 at 18:45
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