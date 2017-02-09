Путин обеспечит победу Марин Ле Пен, — западные СМИ

Истерика западных СМИ в связи с приближающимися выборами президента во Франции, назначенными на 23 апреля, близка к кульминации.

«Президентские выборы во Франции, вероятнее всего, выиграет Марин Ле Пен, потому что именно её поддерживает Кремль», — прогнозирует автор публикации в The Daily Beast.

Набор аргументов типичен: Путин «вмешался в выборы в США» и организовал победу Трампа, целью Кремля остается ослабление Евросоюза и разрушение НАТО и у Кремля есть «готовый на всё инструмент» — Джулиан Ассанж.

Автор публикации уверен, что Кремль полностью сосредоточится на поддержке Марин Ле Пен в ущерб другим, просто дружественным и даже нейтральным кандидатам, поскольку «она, как и Трамп, хочет разрушить политическую систему страны и заменить её „чем-то большим, чем просто ностальгия, — своими дружками, полицией и Путиным“».

Вывод автора «свободного» западного издания заключается в том, что, «если игнорировать откровения WikiLeaks и вмешательство Москвы, Кремль не сможет подорвать демократию».

Джулиан Ассанж, пишет издание, какое-то время назад объявил, что обнародует личную переписку трёх наиболее вероятных кандидатов на пост президента, в частности, «крайне интересный» материал о независимом кандидате Эммануэле Макроне, который он обнаружил в электронной переписке Хиллари Клинтон.

Но во Франции на это «мало кто обратил внимания», уверяет издание. Поводом обойти вниманием слова Ассанжа стали более свежие и громкие скандалы в связи с тем, что другой кандидат, Франсуа Фийон, трудоустроил свою супругу и двоих сыновей на должности в правительстве, где они «не занимались ничем определенным».

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