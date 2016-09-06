Россия 

Путин: нет смысла обсуждать с Обамой антироссийские санкции

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Путин: нет смысла обсуждать с Обамой антироссийские санкции | Русская весна

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров на G20 с американским лидером Бараком Обамой лишь вскользь затрагивалась санкционная тематика, но смысла в таком обсуждении пока не видит.

«Санкционная тематика затрагивалась, но вскользь, ничего подробно мы не обсуждали, но я не вижу смысла обсуждать какие-то вопросы подобного рода. Это не наша инициатива была вводить вот эти ограничения. Думаю, что, видимо, дело будущего — обсуждать эти вопросы, если мы когда-нибудь до обсуждения дойдём», — сказал Путин на пресс-конференции.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1473088119

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5 thoughts on “Путин: нет смысла обсуждать с Обамой антироссийские санкции

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