Путин ненавидит Украину, — Порошенко

Любая сделка по Украине без участия Украины только ухудшит ситуацию.

Об этом в ходе панельной дискуссии «Будущее Запада: падение или возвращение» («The future of the West: Downfall or Comeback») заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Поощрять сегодня Россию не соответствует европейским ценностям. Я слышу настоятельные призывы умиротворить Россию, и я думаю, было бы опасно двигаться в этом направлении не только для Европы, но и для мира. Путин ненавидит Украину. Он считает, что Украина не имеет своей идентичности. Он заявлял, что Украина — часть российской идентичности.

Путин хочет окрасить карту Европы в российские цвета. И было бы наивно считать, что он ограничится Украиной», — заявил Порошенко.

По словам президента Украины, это исторический шанс для новой американской администрации и новых трансатлантических связей. Порошенко напомнил, что сегодня беседовал с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном по телефону, и он якобы заверил Порошенко в своей поддержке и солидарности.

«Мы никогда не согласимся на то, чтобы кто-то за нас решал нашу судьбу. Любое соглашением за нашей спиной будет аннулировано миллионами украинцев, которые уже доказали, что могут защищать Украину. Любые сделки за спиной Украины ухудшат ситуацию. Необходимо остановить Россию и заставить соблюдать мировой порядок.

Будапештский меморандум тому свидетельство — Украина занимала 3 место по ядерному потенциалу, от которого мы добровольно отказались. Поддержка Украины — самое дешевое для безопасности Европы и мира», — сказал Порошенко.

