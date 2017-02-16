Проишествия 

Путин: НАТО пытается втянуть Россию в конфронтацию

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Владимир Путин. Фото: aif.ru

Своими действиями НАТО постоянно провоцирует РФ и пытается втянуть в конфронтацию. Об этом сегодня, 16 февраля, заявил президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ.

Глава государства напомнил, что сдерживание России официально провозглашено новой миссией НАТО. «С этой целью проводится дальнейшее расширение блока — собственно, и раньше проводилось, но теперь нашли другое, как им кажется, более серьезное обоснование, ускорились процессы размещения стратегических и обычных вооружений за пределами национальных границ, входящих в НАТО ведущих государств», — отметил Путин.

«Нас то и дело, собственно говоря, постоянно провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию, — отметил президент добавил. — Не прекращаются попытки вмешательства в наши внутренние дела с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку в самой России».

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/16/putin-nato-pytaetsya-vtyanut-rossiyu-v-konfrontaciyu

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