Путин – наш рулевой. Но кто рулит Путиным и выбирает курс страны?

Борьба за власть, как известно, командный вид спорта. За власть борются не одиночки, а группы. Они же и правят в реальности, определяя на должность Верховного Правителя одного из своих представителей. Поэтому личность Верховного Правителя в России ничего не значит. Для обывателя он всемогущ, а для правящих кланов – подставная фигура. Ей пишут челобитные, к ней ходят с прошениями и хоругвями, против неё воюют всяческие оппозиционеры разной степени радикальности. Именно для этого фигура Верховного Правителя и придумана.

Реальная власть принадлежит победившей группе или союзу групп. Они заключают «водяное перемирие» с противниками, делят с ними власть и прекращают гражданскую войну. Какая бы группа ни пришла к власти, она хочет стабильности, а это значит, что нужно договориться с оппонентами и соблюдать достигнутый баланс. Именно сохранение баланса и есть задача Верховного Правителя, он – компромиссная фигура, в той или иной степени устраивающая всех.

Нельзя полностью уничтожить оппонентов, так как за ними стоят большие социальные группы и массы людей со своими интересами. Но когда наступает кризис, приходит пора пересмотреть договорённости и переделить сферы влияния – естественно, понимая, что встретишь ожесточённое сопротивление.

В России традиционной является олигархически-автократическая система власти. В ней Верховный Правитель – вершина пирамиды, где в основании – крестьянство, дворянство, средний класс, состоящий из мелкой и средней буржуазии и разных конторских служащих, служилое сословие, духовенство, пролетариат. Окружение Правителя составляет его Двор (Политбюро), являющийся подобием Семьи и состоящий из нескольких связанных между собой кланов, одним из которых является клан Верховного Правителя.

В России эта схема воспроизводится всегда, как бы внешне ни менялась организационная структура власти. Причиной этого является проверенная временем единственно возможная форма устойчивого правления на огромной территории, состоящей из множества населяющих её народов. Поэтому все споры о демократии и политической конкуренции должны быть отметены либо как демагогия глупцов, либо как попытка навязать Троянского коня, где угроза извне скрыта под видом демократической борьбы за власть.

К Российской власти со стороны народа никогда не было претензий из-за недемократичности. К ней всегда были претензии из-за несправедливости и неспособности быстро реагировать на запросы населения. Но если власть справедлива, всем плевать, что она недемократична. Конкурентность в борьбе за власть никогда не является гарантией её последующей справедливости. Если народ сыт, ему не нужна демократия. Демократию на хлеб не намажешь и от врага демократией не закроешься. А вот бардак при демократии гарантирован.

Сейчас у власти в России так называемые силовики. Это в первую очередь ФСБ и Министерство обороны. Именно они отвечают за борьбу с внешними врагами. МВД – наиболее коррумпированное звено и потому слабое и в систему правителей не входит. МВД является не субъектом власти, а объектом. Его постоянно реформируют и контролируют. Потенциально МВД – предатели и участники заговора. Если их вовремя не прореживать, как редиску.

Если Путин окончит своё правление, ему на смену именно из среды этих же силовиков будет выдвинута равноценная фигура, которая продолжит нынешний политический курс. Потому что на этот курс существует запрос у правящей группы. А народ с удивлением узнает, что у нас долгое время где-то был ещё один национальный лидер, только о нём ничего не знали. Как до этого о Путине. И уже на нового спасителя России граждане перенесут всю свою нерастраченную нежность. Полюбят его так же горячо, как до этого любили Путина.

Но иллюзии народа не имеют никакого отношения к власти. Народ думает то, что говорят по телевизору и пишут в Интернете. А там пишут «Путин» (неважно, с любовью или с ненавистью). Напишут «Иванов» – и будет «Иванов». Или «Сидоров». Дело не личности, дело в системе. В ней Верховный Правитель играет роль арбитра, навязывая компромиссы кланам или сталкивая их между собой и тем самым постоянно меняя баланс сил. И тем удерживая власть.

Силовики до поры позволяли и позволяют сейчас существовать во власти либералам, за ними были признаны определённые угодья. Но конфликт на Украине сдвинул центр тяжести во власти в сторону силовиков. Их влияние выросло, и они требуют ужесточения курса. Путин балансирует между дельцами-олигархами и силовиками, и это не устраивает силовиков. Однако Путин не может себе позволить конфликта с либеральным крылом власти именно в силу момента: страна в кризисе, очень многое делегировано именно либералам и олигархам, и отнять делегированное без войны не выйдет. А еще приближаются выборы – период максимальной нестабильности системы.

Все преобразования переносятся на после выборный период, что повышает неопределённость и недовольство очень многих социальных групп. Таким образом попытка не допустить ослабления системы несёт в себе именно это ослабление. Остаётся выбрать между двух зол меньшее – то есть решить, что ослабляет власть меньше: преобразования или их откладывание?

Главной проблемой силовиков является отсутствие источников внутреннего финансирования развития экономики, ибо внешние источники для них закрыты навсегда. Глазьев назвал условия, при которых внутренние источники появятся, однако это потребует политического передела сфер кормления. Экономический фундамент либералов будет подорван, а это значит, что удар будет нанесён по зарубежным финансовым центрам и их позициям в России, чьей агентурой являются либералы.

Пойти на такой шаг Путин и силовики пока считают преждевременным. Невозможным. Ибо многие структуры этих центров в силу интересов являются сейчас лоббистами Путина. Этим и объясняются либеральные мантры Путина, вызывающие такое раздражение в народе и сеющие сомнения в его адекватности.

Однако видимые нами манёвры Путина – это тактика, краткосрочные цели. День простоять да ночь продержаться. Пройти выборы. После можно что-то менять.

Глупо думать, что идя на новый шестилетний срок, Путин не думает о долгосрочной стратегии и не готовит её основания. Элементарная логика выживания говорит о том, что акценты будет смещены в сторону глазьевских рекомендаций. Однако происходить это будет очень постепенно, мелкими шагами, чтобы не допустить слишком сильного конфликта в элитах.

Надо понимать, что Путин никогда не пойдёт на полное поражение либералов – просто чтобы не стать заложником силовиков. Это политика сдержек и противовесов. Так что система будет меняться, но недовольные останутся – одни тем, что система меняется, другие тем, что она меняется слишком медленно.

Александр Халдей

По материалам: http://publizist.ru/blogs/33/18278/-