Путин наградил победителей Гран-при России в «Формуле-1» (ВИДЕО)

Президент РФ Владимир Путин наградил в воскресенье победителя российского этапа гонок «Формула-1» пилота «Мерседес» финна Вальттери Боттаса.

Боттас стал лидером на гран-при Россия, вторым пришел Себастьян Феттель, замыкает тройку лидеров Кимми Райкконен.

Президент РФ с начала проведения гран-при в Сочи в 2014 году каждый раз награждает победителя этой гонки.

Вице-премьер Дмитрий Козак вручил награду за второе место, а глава Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов — пилоту, финишировавшему третьим.

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