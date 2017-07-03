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Путин, Макрон и Меркель обсудят Украину без Порошенко

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Путин, Макрон и Меркель обсудят Украину без Порошенко | Русская весна

Президент РФ Владимир Путин 8 июля в Гамбурге в формате рабочего завтрака обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию на Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Восьмого июля состоится рабочий завтрак с двумя европейскими лидерами, господином Макроном и госпожой Меркель, в ходе которого будут обсуждаться проблемы „двадцатки“, актуальные проблемы международной повестки дня, в частности акцент имеется в виду сделать на урегулировании вокруг Украины», — сказал Ушаков журналистам в понедельник.

Он отметил, что Украина не входит в число специально приглашенных стран на предстоящий 7—8 июля в Гамбурге саммит «двадцатки», поэтому президента Украины Петра Порошенко там не будет.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499106706

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