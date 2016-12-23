Путин: Кроме нас с вами никто не верил, что Трамп победит

Отвечая на вопрос о том, почему демократы проиграли по всем фронтам на прошедших в США выборах, президент России Владимир Путин отметил, что избранный президент США Дональд Трамп четко уловил настроения в американском обществе и до конца следовал выбранной парадигме.

«Когда никто не верил, что он победит — кроме нас с вами», — пошутил президент.

Комментируя мысль корреспондента, что «Рейган перевернулся бы в гробу, узнав о том, что 37% республиканских избирателей поддерживают политику российского президента», Путин предположил, что Рейган скорее порадовался бы победе кандидата-республиканца, «а перевернулся бы в гробу» от нынешних американских реалий скорее представитель Демократической партии Франклин Рузвельт.

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