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Путин: Киев не готов к мирному решению вопроса

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Путин: Киев не готов к мирному решению вопроса | Русская весна

Целью обострения Киевом обстановки в Донбассе является попытка срыва минских соглашений; киевские власти делают ставку на силовое решение проблемы, поскольку явно не готовы к мирному решению конфликта на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе коллегии ФСБ в четверг.

«Мы видим и серьезное обострение ситуации на юго-востоке Украины в последнее время, цель этих попыток, цель этого обострения очевидная — сорвать „минские соглашения”. Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение», — сказал Путин.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487246279

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