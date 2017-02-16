Путин: Киев не готов к мирному решению вопроса

Целью обострения Киевом обстановки в Донбассе является попытка срыва минских соглашений; киевские власти делают ставку на силовое решение проблемы, поскольку явно не готовы к мирному решению конфликта на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе коллегии ФСБ в четверг.

«Мы видим и серьезное обострение ситуации на юго-востоке Украины в последнее время, цель этих попыток, цель этого обострения очевидная — сорвать „минские соглашения”. Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение», — сказал Путин.

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