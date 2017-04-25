Путин: К 2025 году российское вооружение будет состоять на 85% из отечественных деталей

Российское вооружение к 2025 году на 85% будет состоять из узлов, компонентов и деталей российского производства, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В целом, по оценкам экспертов, к 2025 году, благодаря программе импортозамещения наше вооружение и техника будет состоять из узлов, компонентов и деталей российского производства на 85%», — сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

По его словам, по итогам 2016 года доля современных вооружений в ВМФ достигла 47%, а, в целом, по Вооруженным силам – 58,3%.

Как заявил Путин, до 2020 года должна быть решена задача по оснащению Вооруженных сил и флота современной техникой на 70%.

«У нас есть для этого все предпосылки, все условия, мы это сделаем», — сказал президент.

По его словам, основные приоритеты развития ВМФ – это укрепление морских стратегических ядерных сил, оснащение современным оружием, а также синхронизация развития обеспечивающей инфраструктуры.

«К 2025 году надо создать сбалансированный корабельный состав ВМФ, который будет способен решать весь комплекс задач мирного и военного времени в ближней и дальней морских зонах, обеспечит морское присутствие России во всех стратегически важных районах мирового океана», — сказал Путин.

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