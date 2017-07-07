Путин и Трамп не хотели завершать переговоры, — Тиллерсон

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели «чрезвычайно важную» встречу, и никто из лидеров не хотел останавливаться, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По его словам, в какой-то момент в переговорную комнату даже заглянула первая леди США Мелания Трамп, чтобы попробовать убедить их закончить переговоры, но у нее это не получилось.

«Был такой уровень вовлеченности и обмена мнениями, что никто из них не хотел останавливаться. Люди заглядывали за дверь переговорной комнаты. В какой-то момент они даже отправили первую леди посмотреть, сможет ли она нас оттуда выудить. Очевидно, она не смогла это сделать», — рассказал журналистам Тиллерсон.

Он отметил, что встреча президентов продолжалась 2 часа 15 минут.

«Это была чрезвычайно важная встреча. У нас есть столько тем для обсуждения и это хороший старт», — подчеркнул госсекретарь США.

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