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Путин и Трамп могут встретиться в ближайшее время, — МИД

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Путин и Трамп могут встретиться в ближайшее время, — МИД | Русская весна

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может пройти и до саммита «Большой двадцатки» в июле, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Все варианты возможны. По большому счету, это вопрос совпадения, состыковки графиков лидеров. А также выхода на совместное видение того, чем такой контакт должен увенчаться», — заявил Рябков в интервью газете «Коммерсант», отвечая на вопрос, существует ли возможность, что встреча пройдет до июльского саммита G20.

Ранее в интервью телеканалу CNN пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что лидеры двух стран встретятся на полях саммита G20, который пройдет 7—8 июля в Гамбурге.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492631289

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