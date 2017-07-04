Путин и Си Цзинпинь подвели итоги переговоров в Кремле

В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Итоги встречи лидеры подвели на совместной пресс-конференции.

Днем ранее они встречались на неформальном обеде в Кремле. Во вторник же прошли полноформатные переговоры, по итогам которых стороны приняли два заявления и подписали 40 документов. Экономическое сотрудничество

Путин назвал визит главы КНР центральным событием года для стран и отметил «впечатляющую динамику» развития отношений между Москвой и Пекином.

По словам президента, он обсудил с главой КНР «весь спектр российско-китайских отношений». При этом ключевая роль отводилась экономическому сотрудничеству.

Так, российский лидер рассказал о росте товарооборота между странами.

«Отметили, в частности, что товарооборот в этом году, как и в прошлом, продолжает расти. В 2016 году его объем увеличился на 4% и составил 66 миллиардов долларов, а за четыре месяца этого года прирост заметно выше — 37% (24,5 миллиарда долларов)», — подчеркнул Путин.

Также, по его словам, Газпром продолжает согласовывать с Пекином параметры поставок газа по китайскому маршруту. Также президент отметил, что строительство российского участка международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай» планируется завершить в 2019 году,

Отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству в высокотехнологичных областях.

«Речь идет о совместном освоении космического пространства. Готовится очередная программа сотрудничества в области космоса на 2018–2022 годы»,- сказал Путин.

Международные отношения

Важную роль заняли и вопросы международных отношений. Путин назвал корейское урегулирование внешнеполитическим приоритетом России и Китая.

Глава государства заверил, что Москва и Пекин продолжат укреплять сотрудничество.

По его словам, Россия и Китай намерены активно продвигать общую инициативу по решению корейского кризиса.

Так, страны выступили против размещения ПРО THAAD в Северо-Восточной Азии и договорились о мерах защиты своих интересов в сфере безопасности. Пекин и Москва призвали КНДР наложить мораторий на испытания, а Южною Корею и США приостановить проведение учений в регионе.

Си Цзиньпин в свою очередь подчеркнул, что Китай настроен на координацию и взаимодействие с Россией в международных делах. В частности, для борьбы с терроризмом, урегулирования в «горячих точках» и формирования нового типа отношений между странами, на основе взаимовыгодного сотрудничества.

Подписанные документы

По итогам переговоров лидеры приняли совместные заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и о текущей ситуации в мире.

Также были подписаны российско-китайский меморандум о намерениях по взаимодействию в области развития информационного пространства и двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и санитарной охраны территории.

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