Путин и Лукашенко поздравили Киркорова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 50-летием певца, композитора и продюсера Филиппа Киркорова, сообщает пресс-служба Кремля.

«Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства, — говорится в поздравительной телеграмме. — Неординарные вокальные данные, энергия, увлеченность любимым делом помогают Вам активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах».

Свои поздравления артисту направил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Высокое исполнительское мастерство, талант и обаяние на протяжении многих лет находят живой отклик в сердцах Ваших поклонников не только в России, но и за ее пределами», — отметил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, в Беларуси Киркорова знают как артиста, способного радовать зрителей запоминающимися работами, сообщается на сайте президента страны. «Уверен, Вы и дальше будете создавать новые яркие проекты, способствовать укреплению дружбы и культурного сотрудничества между народами России и Беларуси», — подчеркнул президент Белоруссии.