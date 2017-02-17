Путин: Готовы наращивать сотрудничество с Пакистаном в борьбе с терроризмом
Россия готова наращивать антитеррористическое сотрудничество с Пакистаном. Об этом сегодня, 17 февраля, заявил президент России Владимир Путин, выражая соболезнования президенту Пакистана Мамнуну Хуссейну и премьеру Мухаммаду Навазу Шарифу в связи с терактом в мечети в провинции Синд.
«Хотел бы подтвердить готовность к дальнейшему наращиванию антитеррористического сотрудничества с пакистанскими партнерами как на двусторонней основе, так и в рамках широких международных усилий», — сказано в в телеграмме руководству Пакистана, опубликованной на сайте Кремля. «Это варварское преступление не может иметь никаких оправданий, — подчеркнул Путин. — Рассчитываем, что его заказчики не уйдут от заслуженного наказания».
Путин также попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.
Как сообщало EADaily, накануне вечером террорист-смертник устроил взрыв на входе в мечеть Лал Шахбаза Каландара в городе Сехван на юге Пакистана. Число жертв к настоящему моменту возросло до 74, свыше 300 человек получили ранения. Самодельная бомба содержала порядка 8 кг динамита, в качестве поражающих элементов использовались болты с гайками. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, ДАИШ, запрещена в РФ).
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/17/putin-gotovy-narashchivat-sotrudnichestvo-s-pakistanom-v-borbe-s-terrorizmom