Путин: Готовы наращивать сотрудничество с Пакистаном в борьбе с терроризмом

Россия готова наращивать антитеррористическое сотрудничество с Пакистаном. Об этом сегодня, 17 февраля, заявил президент России Владимир Путин, выражая соболезнования президенту Пакистана Мамнуну Хуссейну и премьеру Мухаммаду Навазу Шарифу в связи с терактом в мечети в провинции Синд.

«Хотел бы подтвердить готовность к дальнейшему наращиванию антитеррористического сотрудничества с пакистанскими партнерами как на двусторонней основе, так и в рамках широких международных усилий», — сказано в в телеграмме руководству Пакистана, опубликованной на сайте Кремля. «Это варварское преступление не может иметь никаких оправданий, — подчеркнул Путин. — Рассчитываем, что его заказчики не уйдут от заслуженного наказания».

Путин также попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.

Как сообщало EADaily, накануне вечером террорист-смертник устроил взрыв на входе в мечеть Лал Шахбаза Каландара в городе Сехван на юге Пакистана. Число жертв к настоящему моменту возросло до 74, свыше 300 человек получили ранения. Самодельная бомба содержала порядка 8 кг динамита, в качестве поражающих элементов использовались болты с гайками. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, ДАИШ, запрещена в РФ).