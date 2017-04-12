Путин: доказательств применения химического оружия войсками Асада нет

Российский президент Владимир Путин, комментируя ракетный удар США по сирийской авиабазе, обвинил союзников по НАТО в нежелании анализировать происходящее.

Союзники по НАТО кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит, комментируя ракетный удар США по сирийской авиабазе заявил российский президент Владимир Путин.

Путин подчеркнул, что доказательств применения сирийскими войсками химоружия нет, а нарушения международного права есть.

«Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения международного права есть. Это очевидный факт», — заявил Путин в интервью телеканалу «Мир 24», комментируя ракетный удар США по Сирии.

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Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила на прошлой неделе о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.