Путин: Будущее экономики России за развитием цифровой сферы и новых технологий
Президент России Владимир Путин заявил, что будущее экономики страны зависит от развития цифровой сферы.
Он также отметил, что было бы странно не использовать преимущества РФ.
В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума президент сказал, что Россия продолжит развивать цифровые технологии в соответствии со стратегией развития.
«Будущее любой экономики — и российская экономика не исключение — за новейшими технологиями, цифровыми, за искусственным интеллектом и так далее — все, что относится к так называемому новому технологическому укладу. В этом направлении мы будем двигаться, но было бы странным и нелепым не использовать то, что у нас есть, что сегодня составляет наше конкурентное преимущество», — сказал Путин.
В числе преимуществ он назвал обширные природные ресурсы и возможности по логистике.
Все эти возможности Россия планирует активно развивать, поэтому страна должна занять достойное место в глобальной экономике.
«Все это, не только это, но и большой набор других вещей, которые мы хотим развивать активно, позволяют мне рассчитывать на то, что мы займем достойное место в будущем глобальной экономики», — заключил президент.
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По материалам: http://rusvesna.su/economy/1504771556