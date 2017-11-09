Украина 

«Пусть вечно звучит украинский язык», — Порошенко

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«Пусть вечно звучит украинский язык», — Порошенко | Русская весна

Президент Украины Петро Порошенко поздравил граждан «незалежной» с днём украинской письменности и языка.

«Сегодня наше государство отмечает День украинской письменности и языка. Пусть вечно звучит украинский язык и приобретает поклонников по всему миру», — написал Порошенко на своей странице в соцсети.

Он прикрепил к этой записи фотографию и цитату писательницы Оксаны Забужко: «Язык живёт до тех пор, пока на нем говорят. Не бойтесь говорить на украинском. Думайте о будущем».

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510216038

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