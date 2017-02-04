Пусть укры уматывают! — смелая старушка из Авдеевки шокировала оккупантов (ВИДЕО)

Пожилая женщина из оккупированной украинскими войсками Авдеевки шокировала проукраинских журналистов и пользователей сети.

«Если б они ушли, все было б нормально! Не мы к ним пришли, а они к нам. Вот пусть и уходят отсюда», — в сердцах сказала старушка журналистам «РадиоСвобода», которые собирали комментарии у жителей поселка, оказавшегося на переднем крае фронта.

«Это вы о ком сейчас?» — уточнил журналист и получил неожиданный ответ.

«Об украх. А что, люди не знают? Вон, у людей такая же точно жизнь, как и у меня», — ответила ему старушка.

Ее слова возмутили национально озабоченных украинцев.

«Яркий Бабец … Все совок ищут … Ностальгия по лагерям ГУЛАГам вертухаям …»,

«Старые маразматики — выбирают „русский мир”»,

«Не мы к ним пришли, а они к нам. Вата головного мозга. Получает украинскую пенсию, пришла на халяву пожрать и они к нам пришли», — негодуют в сети «свидомые громадяне», противопоставившие Русскому миру Бандеру и дивизию СС «Галичина».

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