Пусть сильнее грянет буря: по Киеву идет первомайская демонстрация (ФОТО, ВИДЕО)

В эти минуты по центральной улице Киева идет первомайская демонстрация. Люди несут плакаты, призывающие к миру и справедливости на Донбассе, снижению тарифов на коммунальные услуги.

Обращает на себя внимание мужчина с цитатой горьковской «Песни о буревестнике»: «Пусть сильнее грянет буря».

По данным правоохранительных органов, в шествии принимают участие около тысячи человек, эти цифры могут не соответствовать действительности. Организаторами демонстрации выступили СДПУ (Социал-демократическая партия Украины) и Федерация профсоюзов Украины.

Перед шествием пустили оркестр барабанщиц на манер американских парадов.

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