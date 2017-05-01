Украина 

Пусть сильнее грянет буря: по Киеву идет первомайская демонстрация (ФОТО, ВИДЕО)

0 коментариев
Пусть сильнее грянет буря: по Киеву идет первомайская демонстрация (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В эти минуты по центральной улице Киева идет первомайская демонстрация. Люди несут плакаты, призывающие к миру и справедливости на Донбассе, снижению тарифов на коммунальные услуги.

Обращает на себя внимание мужчина с цитатой горьковской «Песни о буревестнике»: «Пусть сильнее грянет буря».

По данным правоохранительных органов, в шествии принимают участие около тысячи человек, эти цифры могут не соответствовать действительности. Организаторами демонстрации выступили СДПУ (Социал-демократическая партия Украины) и Федерация профсоюзов Украины.

Перед шествием пустили оркестр барабанщиц на манер американских парадов.

Читайте также: Первомайская демонстрация на Красной площади — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной»

Пусть сильнее грянет буря: по Киеву идет первомайская демонстрация (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Пусть сильнее грянет буря: по Киеву идет первомайская демонстрация (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Пусть сильнее грянет буря: по Киеву идет первомайская демонстрация (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Пусть сильнее грянет буря: по Киеву идет первомайская демонстрация (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Пусть сильнее грянет буря: по Киеву идет первомайская демонстрация (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Пусть сильнее грянет буря: по Киеву идет первомайская демонстрация (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Пусть сильнее грянет буря: по Киеву идет первомайская демонстрация (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Пусть сильнее грянет буря: по Киеву идет первомайская демонстрация (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Пусть сильнее грянет буря: по Киеву идет первомайская демонстрация (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493629401

Другие новости:

shnv6d_1472560325

Зрада: Украины нет в повестке ближайших заседаний совета директоров МВФ (ДОКУМЕНТ)

0
vfamh0_1469365689

О лжи и пропаганде. Сергей Александровский

0
lionb4_1465197845

Порошенко на лужайке. И порохоботов не надо. Виталий Варавка

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *