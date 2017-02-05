Россия 

Пушков предостерегает Трампа от «украинской ловушки»

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Пушков предостерегает Трампа от «украинской ловушки» | Русская весна

Российский сенатор Алексей Пушков предостерег президента США Дональда Трампа от «украинской ловушки», заявив, что российско-американские отношения не должны оказаться в заложниках провокаций Киева.

«Трампу следует избежать „украинской ловушки”. Отношения США и России не должны оказаться в заложниках у киевского режима и его провокаций», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко сообщил о телефонном разговоре президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа. По его словам, стороны обсудили необходимость установления режима полного прекращения огня в Донбассе и выразили обеспокоенность из-за ухудшения гуманитарной ситуации в районе Авдеевки. 

По данным Белого дома, по итогам телефонного разговора Трамп заявил о намерении сотрудничать с Россией, Украиной и другими заинтересованными странами, чтобы восстановить мир в районе украинской границы. Также Трамп и Порошенко обсудили возможность встречи в ближайшее время.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486303388

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