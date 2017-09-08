Пушков предложил Порошенко «изучить опыт одного грузина»
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вчерашний призыв украинского президента сделать Крым «непосильной ношей» для России.
Напомним, об оторванных от реальности воззваниях Порошенко, сделанных им в ходе ежегодного послания с трибуны Верховной рады, вчера писала «Русская Весна».
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«Порошенко призвал украинцев сделать так, чтобы России из-за Крыма „запекло”. Не за то взялся. Был один такой в Грузии. Пусть изучит его опыт», — дал совет Пушков на своей странице в соцсети.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1504858946