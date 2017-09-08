Россия 

Пушков предложил Порошенко «изучить опыт одного грузина»

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Пушков предложил Порошенко «изучить опыт одного грузина» | Русская весна

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вчерашний призыв украинского президента сделать Крым «непосильной ношей» для России.

Напомним, об оторванных от реальности воззваниях Порошенко, сделанных им в ходе ежегодного послания с трибуны Верховной рады, вчера писала «Русская Весна».

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«Порошенко призвал украинцев сделать так, чтобы России из-за Крыма „запекло”. Не за то взялся. Был один такой в Грузии. Пусть изучит его опыт», — дал совет Пушков на своей странице в соцсети.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1504858946

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